Севастополь, 15 июля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Севастополь взял шефство над городом Мелитополем, сообщил 15 июля в телеграм-канале севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Главная площадь Мелитополя

Развожаев отметил, что Севастополь уже имеет опыт работы на освобождённых территориях. В частности, специалисты из города-героя уже несколько месяцев работают в Старобельском районе ЛНР.

«Накануне руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области объявил, что референдум о воссоединении с Россией пройдет в начале осени. Поэтому наши задачи там ясны: будем помогать теперь и Мелитополю — с налаживанием мирной жизни, с референдумом и с интеграцией. Своих не бросаем!» — подчеркнул Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, российские регионы оказывают активную помощь освобождённым территориям в налаживании мирной жизни: не только гуманитарной помощью, строительными материалами и техниками, но и практической помощью специалистов.