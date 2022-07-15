Брянск, , 09:40 — REGNUM За убийство сторожа, покушение на жизнь полицейского и незаконное хранение оружия осуждён 69-летний житель посёлка Белые Берега Фокинского района Брянска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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Пенсионер вечером 20 октября 2021 года несколько раз выстрелил в участкового уполномоченного полиции из незарегистрированного огнестрельного оружия. Сотрудника правоохранительных органов госпитализировали с огнестрельными ранениями, его жизнь удалось спасти. Злоумышленника задержали на территории Карачевского района.

При обыске в доме обвиняемого оперативники изъяли целый арсенал — несколько экземпляров незаконного огнестрельного оружия, в том числе самодельного, боеприпасы, ручные гранаты и взрывчатые вещества.

В ходе расследования этого уголовного дела следователи выявили причастность злоумышленника к ещё одному преступлению. Вечером 1 марта 2021 года на территории туристической базы в Брянском районе он застрелил из самодельного пистолета собаку, а затем задушил верёвкой сторожа объекта — пенсионер посчитал, что охранник украл его охотничью собаку.

Приговором суда мужчину лишили свободы на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.

Решение суда ещё не вступило в законную силу.