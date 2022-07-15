Лос-Анджелес, США, , 09:37 — REGNUM Режиссёр Джо Данте заявил, что персонаж сериала «Мандалорец» Грогу (Малыш Йода) «полностью украден» из комедии 1984 года «Гремлины». Об этом пишет IndieWire.

Грогу Цитата из т/с «Мандалорец»

Данте раскритиковал создателей «Мандалорца» за «бесстыдное копирование» его персонажа Гизмо из картин «Гремлины» и «Гремлины 2: Новенькая партия». «Я думаю, что долговечность фильмов действительно является фишкой этого персонажа (Гизмо — ИА REGNUM), который по сути похож на ребёнка. Что, конечно же, подводит меня к теме Малыша Йоды, который полностью украден и просто полностью скопирован. Бессовестно, я бы сказал», — считает режиссёр.

Гизмо Цитата из х/ф «Гремлины». Реж. Джо Данте. 1984 год. США

ИА REGNUM напоминает, что фантастический комедийный фильм ужасов «Гремлины» вышел в 1984 году — он был снят Данте по сценарию Криса Коламбуса для студии Warner Bros и спродюсирован Стивеном Спилбергом. Премьера второй части под названием «Гремлины 2: Новенькая партия» состоялась в 1990-м году.

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