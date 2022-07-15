Режиссёр «Гремлинов» назвал Малыша Йоду «бессовестно скопированным»
Лос-Анджелес, США, 15 июля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Режиссёр Джо Данте заявил, что персонаж сериала «Мандалорец» Грогу (Малыш Йода) «полностью украден» из комедии 1984 года «Гремлины». Об этом пишет IndieWire.
Данте раскритиковал создателей «Мандалорца» за «бесстыдное копирование» его персонажа Гизмо из картин «Гремлины» и «Гремлины 2: Новенькая партия». «Я думаю, что долговечность фильмов действительно является фишкой этого персонажа (Гизмо — ИА REGNUM), который по сути похож на ребёнка. Что, конечно же, подводит меня к теме Малыша Йоды, который полностью украден и просто полностью скопирован. Бессовестно, я бы сказал», — считает режиссёр.
ИА REGNUM напоминает, что фантастический комедийный фильм ужасов «Гремлины» вышел в 1984 году — он был снят Данте по сценарию Криса Коламбуса для студии Warner Bros и спродюсирован Стивеном Спилбергом. Премьера второй части под названием «Гремлины 2: Новенькая партия» состоялась в 1990-м году.