Донецк, , 09:36 — REGNUM За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 58 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 15 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

РСЗО «Ураган» Mil.ru

«За истекшие сутки представительство сообщало о 58 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 454 единицы различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», танки, артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм, минометы калибра 120 мм, а также неуправляемые авиационные ракеты калибра 80 мм.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Куйбышевский, Ворошиловский, Петровский и Ленинский районы), Горловка, Новобахмутовка, Гольмовский, Пантелеймоновка, Зайцево, Макеевка, Минеральное, Ясиноватая, Докучаевск и Александровка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований в ДНР за сутки погибли три человека.