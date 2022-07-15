Минусинск, Красноярский край, 15 июля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Красноярском крае направлено в суд уголовное дело о жестоком обращении матери со своим полуторагодовалым ребёнком. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 июля в прокуратуре региона.

Elheraldo.co Насилие над детьми

Минусинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 36-летней местной жительницы. Она обвиняется по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей родителем по воспитанию, сопряжённое с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

Дело возбудили по материалам прокурорской проверки. По версии следствия, с марта по май 2022 года женщина жестоко обращалась со своим ребёнком и применяла недопустимые методы воспитания. Она вела себя агрессивно, причиняла ребёнку физическую боль и психические страдания. Женщина наносила ему удары рукой по голове и телу, допускала нецензурные высказывания.

Свои действия мать записывала на камеру телефона и отправляла сожителю — отцу этого ребёнка и его брата-близнеца. Женщина подозревала, что сожитель ей изменяет.

Уголовное дело направлено в Минусинский районный суд. Дети находятся под опекой родственника. Матери грозит лишение родительских прав.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело об истязании десятилетней девочки возбудили в Татарии.

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