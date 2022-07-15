Плюсский район, Псковская область, 15 июля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Число уцелевших экспонатов при пожаре в усадьбе композитора Н. А. Римского-Корсакова в Псковской области увеличилось, специалисты извлекли из-под завалов сгоревшего здания сейф с ценными вещами. Об этом 14 июля сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Museums.pskov.ru Мемориальный музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова (до пожара 2022 года)

Напомним, пожар произошёл 2 июля 2022 года. Предварительной причиной стало неосторожное обращение с огнём при проведении работ по ремонту кровли. Следственный комитет проводит проверку.

Глава Псковской области посетил пострадавший музейный объект. Он оценил работу специалистов по восстановлению усадьбы. Спасение сейфа Ведерников назвал большой удачей.

При этом другие пострадавшие экспонаты будут восстанавливать. Содействие в этом окажут работники Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. академика И. Э. Грабаря, взяв на восстановление самые сложные объекты.

На подготовку проектно-сметной документации по восстановлению здания уйдёт порядка 7–8 месяцев. Внимание обратят также на пруд и парк.

Напомним, что здание дважды было охвачено огнём в 20-е годы XX века. После этого его полностью разбирали. А воссоздан полностью объект был лишь в 1980-90 годы.