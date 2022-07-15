Баргузинский район, Бурятия, , 09:34 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки велись работы по тушению пяти лесных пожаров на территории четырёх районов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Лесной пожар Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»

В борьбе с огнём принимали участие 287 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, а также привлечённых лесопользователей. Кроме того, было задействовано 52 единицы техники.

В результате пожары в Баргузинском, Кабанском, Прибайкальском и Тарбагатайском районах были ликвидированы. Ещё один пожар локализован. Пройденная огнём площадь составила 21 га.

«На утро 15 июля продолжаются работы по тушению 2 лесных пожаров в Хоринском районе. Также продолжаются работы по дотушиванию локализованного очага в Баргузинском районе», — добавили в ведомстве.