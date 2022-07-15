Рыбинск, Ярославская область, , 09:55 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области с 4 по 6 августа пройдёт джазовый фестиваль «Джаз на родном языке». Как и в прошлом году, он будет приурочен к Дню города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал арт-директор фестиваля Стас Майнугин.

Афиша фестиваля Стас Майнугин

Площадкой фестиваля вновь станет Волжская набережная. Проводят фестиваль администрация Рыбинска, музыкальное агентство Стаса Майнугина и ДК «Вымпел».

«Организаторы фестиваля уверены, что как великая русская опера родилась от итальянской, так и искусство джазовой импровизации, родившееся на Американском континенте, в сочетании с великим русским языком и другими языками нашей необъятной Родины может сформировать новый культурный код на территории России и мира в целом», — сообщается в анонсе мероприятия.

В 2022 году в программе фестиваля будут выступления в жанре авторской джазовой песни, этно-фьюжн. Артисты также представят джазовые версии советских песен и перформанс на стихи Владимира Маяковского.

На фестивале будут играть музыканты из Вологды, Рыбинска, Ярославля, Москвы и Севастополя. Свои программы представят Людмила Сваровская и квартет Алексея Подымкина, оркестр имени А. И. Шацкого, Виктор Колесов с коллективом «Dimetric band», «Alex King блюз-бэнд», «Круглый бэнд», Александр Штерн и квартет Вадима Майнугина, группа Екатерины Черноусовой, Ансамбль Стаса Майнугина и Петр Востоков, группа «Приморский парк».

Начало концертов 4, 5 и 6 августа в 18:00.

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