Партизанский район, Приморский край, , 09:32 — REGNUM Прокурор Партизанского района Роман Прокудин поддержал ходатайство следователя о заключении под стражу 16-летнего жителя села Сергеевка, подозреваемого в избиении девочки-подростка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Следственный изолятор (СИЗО) Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По версии следствия, 11 июля в вечернее время знакомый позвал потерпевшую гулять, они вместе пришли к продуктовому магазину, где находились другие подростки.

В ходе конфликта подростки высказали в адрес 13-летней девочки оскорбления и угрозы, заставили встать на колени, после чего 16-летний фигурант ударил ногой по лицу жертвы.

«С учетом обстоятельств преступления в совершении которого подозревается молодой человек, в том числе жестокости насильственных действий, прокурор настаивал на избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Партизанский районный суд отправил его под стражу на 2 месяца», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье возбуждено уголовное дело по факту истязания подростками 13-летней девочки.