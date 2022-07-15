Севастополь, 15 июля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту гибели 12-летнего мальчика в Севастополе 14 июля, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Sledcom.ru Следственный комитет

По уточнённым данным, вечером 14 июля двое 12-летних мальчиков находились на территории ветхой заброшенной постройки в городе Инкермане.

«В результате падения железобетонного элемента на детей один из них погиб на месте происшествия, его брат доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).