Нью-Йорк, США, , 09:28 — REGNUM Вводимые в отношении России санкции Запада повышают риск глобальной рецессии. Об этом в ходе выступления на политическом форуме ООН по целям устойчивого развития, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

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Дипломат указал, что допущенные в пандемию коронавирусной инфекции просчёты в макроэкономической, продовольственной и энергетической политике крупнейших экономик стран Запада «привели к всплеску нестабильности на глобальных сырьевых рынках задолго до начала специальной военной операции России».

«Попытка же партнёров переложить вину на других и раскрутить спираль односторонних санкций обернётся, даже по признанию МВФ (Международного валютного фонда — прим. ИА REGNUM), инфляцией в самих странах Запада и, хуже того, надвигающейся глобальной рецессией», — подчеркнул Вершинин, запись выступление которого опубликована на официальном сайте Организации Объединённых Наций.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева не исключает, что мировая экономика может перейти к рецессии в 2023 году. Она подчеркнула, что 2022 год будет тяжёлым, но следующий год, возможно, будет ещё тяжелее. В числе глобальных экономических проблем директор МВФ назвала ускорение инфляции, замедление экономического роста Китая и санкции в отношении России.

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