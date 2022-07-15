Сеул, 15 июля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Четыре из десяти жителей Южной Кореи положительно оценивают усилия правительства в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные исследовательской компании Gallup Korea.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

Согласно результатам опроса, проведенного с 12 по 14 июля среди 1003 человек, показатель составил 41%, что на 3% больше по сравнению с опросом, проведенным в марте.

Противоположного мнения придерживаются 32% респондентов. Показатель сократился на 21%.

Между тем эксперты отмечают рост числа участников опроса, которые воздержались от ответа. По мнению специалистов, это с тем, что действующие сейчас меры были приняты предыдущим правительством во главе с Мун Чжэ Ином.

Отмечается, что в настоящее время нынешние власти сосредоточены на поддержке мелких предпринимателей, пострадавших от пандемии.

Отвечая на вопрос о дальнейшей карантинной политике, 52% респондентов отметили необходимость сохранения нынешнего карантинного режима. 36% высказались за его ужесточение, а 8% за смягчение.