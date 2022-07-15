Париж, 15 июля 2022, 09:27 — REGNUM Президент Палестины Махмуд Аббас должен отправиться с визитом во Францию, сообщает Le Parisien.
Визит, как ожидается, состоится на следующей неделе. Точная дата визита пока не сообщается.
Ожидается, что глава Палестины обсудит израильско-палестинский мирный процесс с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как сообщало ИА REGNUM, французские спецслужбы и полиция ищут злоумышленника, укравшего ноутбук с секретными данными у военных бундесвера.
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