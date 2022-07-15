Париж, 15 июля 2022, 09:27 — REGNUM Президент Палестины Махмуд Аббас должен отправиться с визитом во Францию, сообщает Le Parisien.

Махмуд Аббас
Махмуд Аббас
World Economic Forum

Визит, как ожидается, состоится на следующей неделе. Точная дата визита пока не сообщается.

Ожидается, что глава Палестины обсудит израильско-палестинский мирный процесс с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщало ИА REGNUM, французские спецслужбы и полиция ищут злоумышленника, укравшего ноутбук с секретными данными у военных бундесвера.

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