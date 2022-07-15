Якутск, 15 июля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Якутске есть ряд важных моментов, которые необходимо учитывать при ремонте и строительстве дорог. На принципиальные нюансы обратил внимание экс-председатель исполкома Якутского городского Совета народных депутатов, заместитель председателя Высшего совета старейшин республики и почётный гражданин Якутска Юрий Коркин. Он подчеркнул необходимость грамотно проводить ремонт главной улицы города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы с южной строны эстакады

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«Реконструкция проспекта Ленина задумана неплохо. Дорогам больше всего угрожает вода, которая остается на проезжей части длительное время после выпадения дождей, таяния снега. Вопросы отвода воды требуют решения, чтобы на смежных улицах не образовывались «озера» после отвода воды с проспекта Ленина. В частности, отвод с перекрестков проспекта Ленина и улиц Курашова, Аммосова будет происходить на улицу Орджоникидзе. Но далее вопрос движения стоков не решен. С перекрестка проспекта Ленина и улицы Октябрьской отвод воды будет происходить по улице Октябрьской до перекрестка данной улицы с улицами Ойунского и Пояркова. Вопрос с отводом воды с данных улиц также требует решения», — считает эксперт.

По мнению Юрий Коркина, ровный рельеф города требует строительства дорог с уклоном для равномерного отвода вод. Переустройство инженерных коммуникаций и городского коллектора в связи с этим он считает верным решением.

«Самотечный канализационный коллектор никогда как следует не ремонтировался, проводилась только поверхностная профилактика, потому что он все время находился под большой нагрузкой. Важно, чтобы «колодцы» данного коллектора не мешали движению пешеходов и транспорта, и всегда были закрыты, за исключением плановых работ. Требуется, чтобы вокруг тоннеля, в который проложена самотечная труба коллектора, сохранялась вечная мерзлота», — отметил общественник.

По его мнению, подрядные организации важно мобилизовывать для обеспечения оперативной сдачи дорог и приоритетного запуска автобусного движения. Инженерные работы и, к примеру, установку освещения можно реализовывать позднее, но автобусное движение важно запускать в первую очередь.

«Также Якутску требуется расширение городских дорог для решения проблем с пробками. Для участка улицы 50 лет Советской Армии от улицы Богдана Чижика до улицы Кржижановского требуется соорудить параллельно улицу, отсыпав для этого озеро и соединив для этого улицу Кальвица с улицей Кржижановского. Также актуально произвести реконструкцию улицы Кржижановского, соединить ее с улицей Челюскина. Требует разгрузки и улица Автодорожная, которую можно было бы через улицу Уткина, с проходом через Заложный лог, соединить с улицей Чернышевского», — считает Юрий Коркин.

Он также назвал очень важным для Якутии вопросом строительство мостов, упомянув переходы через реки Аллах-Юнь, Нюя, Менкюле и Лена.

«Сооружение мостов это очень большое дело. Такую работу нужно продолжать, это идет на благо людей. Но если у нас появится Ленский мост, станет актуальной задача строительства объездного шоссе в Якутске, поскольку очень много транспорта с покровского, намского, вилюйского направлений пойдет через город.

Роль Главы Якутии Айсена Николаева в строительстве дорог и мостов оцениваю только положительно. Указ Главы республики по развитию Якутска до 2032 года, принятый в сентябре 2021 года, стал историческим документом. Речь идет о серьезном преобразовании столицы при участии республиканских властей. В документе также уделяется большое внимание развитию дорог. Глава республики уделяет этому большое внимание. Его роль высока, будучи мэром он досконально вник во все проблемы Якутска. Поэтому он особое внимание уделяет развитию города», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, из бюджета РФ Якутии одобрены 1,54 млрд рублей бюджетного займа. Финансирование будет израсходовано по двум направлениям, в том числе на строительство моста через реку Лена.