Верхняя Пышма, Свердловская область, 15 июля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Вынесен приговор жителю Верхней Пышмы Свердловской области, совершившему угон двух автомобилей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд

Инцидент произошёл в феврале 2022 года. Уралец двигался на угнанном автомобиле «Пежо Партнер», когда увидел автомобиль марки «БМВ», находившейся в кювете. Мужчина остановил автомобиль у обочины и увидел, что транспортное средство оставлено без присмотра. Тогда у мужчины возник преступный умысел похитить автомобиль. Он вызвал эвакуатор, который доставил транспортное средство по необходимому адресу. Во дворе оказались сотрудники полиции, которые разыскивали автомобиль «Пежо». Мужчину задержали. Позже выяснился факт угона «БМВ». Владелец иномарки написал заявление в полицию. Оказалось, что он не смог самостоятельно выбраться из кювета и ушёл, чтобы позвать на помощь. В это время свердловчанин и угнал машину.

Суд приговорил уральца к пяти годам лишения свободы. Кроме того, мужчина не сможет управлять транспортными средствами в течение трёх лет.