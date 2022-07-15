Донецк, 15 июля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибли три человека. Об этом 15 июля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Gadini Свеча

«За минувшие сутки, с 08.00 14 июля до 08.00 15 июля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли три человека», — говорится в сообщении.

Также указывается, что еще 16 мирных жителей получили при обстрелах ВСУ ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси считает неприемлемым признание КНДР независимости Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).