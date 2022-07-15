Вашингтон, 15 июля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп вернется в Вашингтон впервые с момента ухода со своего поста главы Белого дома, об этом сообщает 14 июля Axios.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Визит 45-го президента будет сосредоточен на мероприятии, которое состоится 26 июля, Института политики «Америки прежде всего», где он выступит с программной речью.

Попасть на мероприятие можно только по приглашению, оно всё же будет транслироваться в прямом эфире и открыто для прессы. Конкретное место проведения мероприятия пока не сообщается.

Выступление Трампа запланировано на 15:00. во второй день мероприятия научно-исследовательского института, который, как сообщается, должен привлечь внимание к снижению цен на электроэнергию и бензин, а также к снижению инфляции, борьбе с преступностью и ситуации на южной границе, а также «контролю» за образованием детей.

Ожидается, что среди других участников и приглашенных докладчиков будут бывшие должностные лица администрации Трампа, в том числе бывший старший советник Келлиэнн Конуэй, бывший директор национальной разведки Джон Рэтклифф, бывший министр внутренней безопасности Чад Вулф, бывший директор Национального экономического совета Ларри Кадлоу, бывший директор Совета по внутренней политике Брук Роллинз, а также бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич.

В мероприятии могут принять участие и действующие члены Конгресса, включая лидера меньшинства в Палате представителей Кевина Маккарти, члена палаты представителей Стива Скализа и сенатора Майка Брауна, Теда Круза, Стива Дейнса, Джони Эрнст, Линдси Грэма, Билла Хагерти, Рика Скотта, Джеймса Лэнгфорда, Рона Джонсона.

В последний раз Трамп был в Вашингтоне 20 января 2021 года и покинул столицу страны всего за несколько часов до вступления в должность президента Джо Байдена. Трамп стал первым уходящим президентом за более чем 150 лет, который не присутствовал на инаугурации своего преемника.