Грозный, 15 июля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Чечне в 2022 году идет строительство сразу 15 школ, они откроют свои двери почти для десяти тысяч учеников уже в текущем году, сообщил глава министерства образования республики Хож-Бауди Дааев.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

«На период 2022–2023 годы на территории Чеченской Республики запланировано строительство 39 общеобразовательных организаций, 15 из них планируется открыть уже в этом году», — приводит слова министра ТАСС рассказали в министерстве.

Помимо этого, в 2022 году в республике проводится капитальный ремонт в 42 школах. Обновленные здания откроются к новому учебному году. Всего в Чечне требуется провести капитальный ремонт в 160 школах. Они включены в план капитального ремонта на текущий с 2023 годы.