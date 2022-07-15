Краснодар, , 09:24 — REGNUM Режим ограничения полётов в три аэропорта Краснодарского края продлён до 24 июля решением Росавиации. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Взлетно-посадочная полоса и сеть рулежных дорожек аэропорта Краснодара transstroy.ru

«Росавиация продлила режим ограничения полетов до 24 июля. Закрытие также касается аэропортов Анапы, Геленджика и Краснодара. Для организации перевозки пассажиров рекомендуют использовать аэропорты Сочи, Минеральных Вод», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Росавиация ограничила полёты из 11 аэропортов юга и центра России.