Южно-Сахалинск, 15 июля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Южно-Курильском районе сорваны сроки ввода в эксплуатацию двух жилых домов. В связи с этим заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин вынес предостережение министру строительства Сахалина Алексею Колеватых, сообщил 15 июля в своём телеграм-канале губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Читайте также: Прокуратура рассказала, что мешает развитию Курил

«Я полностью поддерживаю эту позицию. Нарушать сроки строительства таких важных для жителей объектов просто неприемлемо. Потребовал от министра в сжатые сроки исправить ошибки и сделать всё возможное, чтобы избежать такого в будущем. Люди не должны страдать по вине подрядчика или чиновников», — написал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, динамичному развитию Курил мешает ветхость коммунальных сетей, проблемы расселения аварийного жилья, транспортной доступности и развития гостиничного комплекса. Об этом 14 июля на совещании по вопросам соблюдения требований законодательства при строительстве социальных объектов в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016–2025 годы» сообщил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.