Шахты, Ростовская область, , 09:23 — REGNUM В Ростовской области в ночном ДТП, случившемся в Шахтах 14 июля, погибли два подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Автокатастрофа случилась около 23:05 мск на улице Красинской. 16-летний подросток, управляя без прав автомобилем Volkswagen Polo, превысил скорость, не справился с управлением и врезался в дерево, а затем — в многоэтажный дом. В результате ДТП водитель и два пассажира получили травмы, двое несовершеннолетних пассажиров скончались на месте происшествия до приезда бригады медиков.

Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, что автомобиль был взят в краткосрочную аренду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранним утром 18 апреля 2021 года в Новочеркасске в дерево врезался автомобиль, в котором находились шестеро подростков. Пять человек, в том числе водитель 2007 года рождения, погибли. Один несовершеннолетний был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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