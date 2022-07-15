Шахты, Ростовская область, 15 июля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Ростовской области в ночном ДТП, случившемся в Шахтах 14 июля, погибли два подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Автокатастрофа случилась около 23:05 мск на улице Красинской. 16-летний подросток, управляя без прав автомобилем Volkswagen Polo, превысил скорость, не справился с управлением и врезался в дерево, а затем — в многоэтажный дом. В результате ДТП водитель и два пассажира получили травмы, двое несовершеннолетних пассажиров скончались на месте происшествия до приезда бригады медиков.

Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, что автомобиль был взят в краткосрочную аренду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранним утром 18 апреля 2021 года в Новочеркасске в дерево врезался автомобиль, в котором находились шестеро подростков. Пять человек, в том числе водитель 2007 года рождения, погибли. Один несовершеннолетний был госпитализирован в тяжёлом состоянии.