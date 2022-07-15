Баргузинский район, Бурятия, 15 июля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Баргузинском районе Бурятии государственные инспекторы задержали браконьеров, охотившихся на косуль с фароискателем, что запрещено законом. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурприроднадзора.

Бурприроднадзор Изъятое у браконьеров оружие, Бурятия

Инспектор заметил свет во время ночного рейда в местности Яссы. При задержании нарушители попытались оказать сопротивление.

«Была небольшая потасовка, они пытались убежать, но это не удалось», — рассказал госинспектор Денис Филиппов.

У задержанных изъяты убитая косуля и оружие. Возбуждено уголовное дело. Браконьерам грозит лишение свободы на срок до двух лет или штраф в размере до 500 тыс. рублей.