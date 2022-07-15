Киров, Калужская область, , 10:48 — REGNUM Житель Кировского района обратился в правоохранительные органы с признанием об убийстве двухлетней давности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

В деревне М. Желтоухи правоохранители раскопали труп двухлетней давности Пресс-служба прокуратуры Калужской области

По словам мужчины, в 2020 году его знакомая женщина убила своего сожителя. С целью скрыть преступление, подельники закопали тело в деревне М. Желтоухи. В результате поисковых мероприятий вблизи жилого дома подозреваемых правоохранителями было обнаружено тело.

В настоящее время проводятся оперативные и следственные действия, направленные на сбор доказательств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «убийство».

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