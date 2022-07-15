Киров, Калужская область, 15 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Житель Кировского района обратился в правоохранительные органы с признанием об убийстве двухлетней давности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Пресс-служба прокуратуры Калужской области В деревне М. Желтоухи правоохранители раскопали труп двухлетней давности

По словам мужчины, в 2020 году его знакомая женщина убила своего сожителя. С целью скрыть преступление, подельники закопали тело в деревне М. Желтоухи. В результате поисковых мероприятий вблизи жилого дома подозреваемых правоохранителями было обнаружено тело.

В настоящее время проводятся оперативные и следственные действия, направленные на сбор доказательств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «убийство».