В калужской деревне нашли тело жертвы убийства двухлетней давности
Киров, Калужская область, 15 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Житель Кировского района обратился в правоохранительные органы с признанием об убийстве двухлетней давности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.
Пресс-служба прокуратуры Калужской области
В деревне М. Желтоухи правоохранители раскопали труп двухлетней давности
По словам мужчины, в 2020 году его знакомая женщина убила своего сожителя. С целью скрыть преступление, подельники закопали тело в деревне М. Желтоухи. В результате поисковых мероприятий вблизи жилого дома подозреваемых правоохранителями было обнаружено тело.
В настоящее время проводятся оперативные и следственные действия, направленные на сбор доказательств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «убийство».