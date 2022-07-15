Токио, 15 июля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси считает неприемлемым признание КНДР независимости Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Он заявил об этом 15 июля в ходе пресс-конференции в Токио.

Министерство иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси

«Что касается так называемого признания так называемых Донецкой и Луганской Народных Республик — это является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Их признание нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, является нарушением международного права и является неприемлемым», — сказал он, комментируя признание Северной Кореей независимости республик Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел КНДР заявило, что Украина больше не имеет права поднимать вопросы суверенитета после присоединения к «несправедливым и незаконным» действиям США, нарушающим суверенитет Северной Кореи.