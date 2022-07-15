Лондон, , 09:19 — REGNUM Аналитики и инвесторы делают ставки на то, что евро продолжит падение даже после достижения паритета с долларом, поскольку экономические перспективы Европы ухудшаются, сообщает 14 июля Financial Times.

Евро

В 2022 году курс евро уже упал на 12%, в результате чего торгуется на уровне примерно 1 доллара, чего не наблюдалось уже два десятилетия. Все большее число валютных аналитиков ожидают, что в ближайшие месяцы курс единой валюты упадет до $0,90.

На европейскую валюту обрушились опасения по поводу надвигающегося экономического спада. Многие аналитики говорят, что энергетические трудности Евросоюза усугубятся в зимние месяцы, что приведет к новым проблемам.

«Вопрос не столько в том, произойдет ли [рецессия], сколько в том, насколько серьезной она будет», — считает старший стратег по ставкам в банковской группе ING Антуан Буве.

Аналитики Citigroup заявили, что возрастает риск «беспорядочного движения» единой валюты в пределах $0,90 и $0,95. Валютный стратег японского банка Nomura Джордан Рочестер придерживается аналогичной точки зрения. Он прогнозирует падение курса евро до $0,95 к концу августа или даже до $0,90, если Россия не включит «Северный поток 1» после завершения техобслуживания.

По словам Рочестера, из-за этого Европа может оказаться в шатком положении, когда ей придется нормировать потребление газа. «Если это не экономический кризис, то что тогда?» — добавил он.

Старший менеджер компании BlueBay Asset Management Каспар Хенсе также ожидает падения евро до $0,95 из-за замедления роста. Нынешние трудности «вряд ли уйдут в ближайшее время», полагает он. В среду Европейская комиссия снизила свой прогноз по росту ВВП в еврозоне до 2,6% на 2022 год и 1,4% в следующем году.

Спекулянты также делают самые крупные ставки на падение евро, начиная с декабря 2021 года, по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

Падение евро в 2022 году также отражает рост курса доллара по отношению ко многим мировым валютам, включая японскую иену и британский фунт.

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