Донецк, 15 июля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов украинских войск погибли за сутки три мирных жителя, сообщает 15 июля штаб территориальной обороны ДНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В штабе опубликовали статистику потерь среди мирного населения за период с 8:00 14 июля до 8:00 15 июля в результате обстрелов украинской армии территории республики.

За сутки погибли три мирных жителя, ещё 16 человек получили ранения.