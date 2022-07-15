Орск, Оренбургская область, 15 июля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области девушки устроили драку в кафе. Два человека госпитализированы, сообщили 15 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.

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Инцидент произошёл в кафе на ул. Мира. Три посетительницы заведения поссорились. Конфликт перерос в драку. 25-летняя горожанка нанесла травмы головы жительницам Орска 1991 и 1994 года рождения.

Две девушки бригадой скорой помощи доставлены из кафе в больницу. Сотрудники заведения использовали тревожную кнопку для вызова силовиков. Агрессивная девушка находится в отделе полиции.