Ньюарк, США, 15 июля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Чешский нападающий, двукратный обладатель Кубка Стэнли Ондржей Палат перешёл из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Нью-Джерси Дэвилз». Об этом 15 июля сообщила пресс-служба «Нью-Джерси».

(сс) Lisa Gansky Ондржей Палат в составе ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Отмечается, что клуб подписал контракт с 31-летним форвардом, рассчитанный на пять лет на общую сумму в $30 млн. Ранее Палат вышел на рынок свободных агентов.

Палат выступал за «Тампу» с 2013 года. В 2020 и 2021 он вместе с командой дважды выиграл Кубок Стэнли.

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