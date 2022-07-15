Лос-Анджелес, США, 15 июля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Актриса Дженнифер Лоуренс спродюсирует комедию No Hard Feelings компании Sony. Об этом сообщил Deadline.

Tabercil Дженнифер Лоуренс

Помимо этого Лоуренс исполнит в картине главную роль. Режиссёром выступил Джин Ступницки («Офис») — он также напишет сценарий совместно с Джоном Филлипсом («Офис», «Новенькая»).

Добавим, что премьера картины запланирована на 16 июня 2023 года. Подробности сюжета пока держатся в тайне, однако Sony позиционирует фильм как комедийный проект с «сердцем и высоким возрастным рейтингом».