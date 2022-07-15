В Удмуртии прививку от коронавируса сделали больше 699 тыс. человек
Ижевск, 15 июля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 15 июля прививку от коронавируса сделал 699 001 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.
Второй компонент препарата получили 559 274 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Ревакцинацию прошли 171 792 жителя республики.
Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались пять человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 654 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 723 случая заражения коронавирусом, из них 27 — за минувшие сутки.