Ижевск, 15 июля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 15 июля прививку от коронавируса сделал 699 001 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получили 559 274 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 171 792 жителя республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались пять человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 654 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 723 случая заражения коронавирусом, из них 27 — за минувшие сутки.