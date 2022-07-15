Ижевск, , 09:16 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 15 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались пять человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 654 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Койки в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

За время пандемии в республике подтвердили 167 723 случая заражения коронавирусом, из них 27 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса два несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и семь человек старше 65 лет.

4047 человек скончались в регионе за время пандемии, из них у 3847 человек было подтверждено заражение COVID-19. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы семь человек, накануне в больницу попали девять жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 794 человека, 43 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, шесть человек — в тяжелом состоянии, из них три пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе выявили 23 новых случая заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении два жителя республики.