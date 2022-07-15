Санкт-Петербург, , 09:20 — REGNUM В Санкт-Петербурге подвели итоги дня, когда на город обрушились проливные дожди. По итогам 14 июля только на севере мегаполиса выпало 40 мм осадков, при месячной норме в 83,4 мм, то есть, около половины месячной нормы.

Горожане под дождем Дарья Драй © ИА REGNUM

Водоканал Санкт-Петербурга оценил последствия стихии для региона. Несмотря на то, что дожди были не продолжительными, они принесли в город большой объём воды.

В связи с этим система водоотведения города работала в режиме максимальной нагрузки и принимала дождевую воду. На дежурство вышли 65 бригад и 42 единицы техники Водоканала. Они смогли ликвидировать скопления воды на улицах.

Напомним, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в Северной столице вводили жёлтый уровень погодной опасности.

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