Губернатор Севастополя полностью снял обязательный масочный режим
Севастополь, 15 июля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Обязательный масочный режим в Севастополе отменяется полностью, изменения в указ о введении режима повышенной готовности подписал губернатор города Михаил Развожаев. Об этом он сообщил поздно вечером 14 июля в телеграм-канале.
Кроме того, глава города отменил требование о еженедельном проведении ПЦР-тестирования работников предприятий и организаций, где уровень вакцинации менее 80%. Отменено и требование о самоизоляции хронических больных и беременных, теперь соблюдать самоизоляцию обязаны только граждане с подтвержденным диагнозом COVID-2019. Требование о самоизоляции отменили и для граждан, прибывших из-за рубежа.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля Роспотребнадзор отменил все ограничения, введённые из-за COVID-19.