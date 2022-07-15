Севастополь, 15 июля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Обязательный масочный режим в Севастополе отменяется полностью, изменения в указ о введении режима повышенной готовности подписал губернатор города Михаил Развожаев. Об этом он сообщил поздно вечером 14 июля в телеграм-канале.

Sev.gov.ru Масочный режим

«Отменяется обязательный масочный режим для оставшихся категорий. Ношение масок теперь для всех носит рекомендательный характер», — уточнил Развожаев.

Кроме того, глава города отменил требование о еженедельном проведении ПЦР-тестирования работников предприятий и организаций, где уровень вакцинации менее 80%. Отменено и требование о самоизоляции хронических больных и беременных, теперь соблюдать самоизоляцию обязаны только граждане с подтвержденным диагнозом COVID-2019. Требование о самоизоляции отменили и для граждан, прибывших из-за рубежа.

«Продолжает действовать особый порядок бронирования мест, приема и размещения в средствах размещения организованных групп детей», — уточнил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля Роспотребнадзор отменил все ограничения, введённые из-за COVID-19.