Донецк, , 09:11 — REGNUM Вооружённые украинские формирования подвергли обстрелам населённый пункт Крутая Балка и Петровский район Донецка. Об этом 15 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

Уточняется, что обстрел Крутой Балки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 0745 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено шесть мин калибра 120 мм.

Также указывается, что в 08:15 украинские нацисты обстреляли Петровский район Донецка, по которому было выпущено восемь снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник штаба обороны ВС Соединённого Королевства адмирал Тони Радакин заявил, что военнослужащие Великобритании сохраняют возможности для контактов с российскими коллегами