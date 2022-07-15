Парма, Италия, 15 июля 2022, 09:10 — REGNUM Бывший вратарь сборной Италии по футболу Джанлуиджи Буффон заявил, что планирует выступать до 55 лет. Об этом 15 июля сообщил журналист Альфредо Педулла.
«Завершу ли я карьеру в 55 лет? Приблизительно так и будет», — сказал 44-летний Буффон.
Он добавил, что достаточно долго думает о том, чем будет заниматься после завершения карьеры. По его словам, возможно, он не останется в футболе и попробует себя на новом поприще.
Напомним, Буффон выступал за «Парму» с 1995 по 2001 год, после чего перешёл в «Ювентус», в котором играл в 2001-2018 и 2019–2021 годах. Сезон 2018/19 он провёл во французском ПСЖ. Летом 2021 года он вернулся в «Парму».
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