Парма, Италия, 15 июля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Бывший вратарь сборной Италии по футболу Джанлуиджи Буффон заявил, что планирует выступать до 55 лет. Об этом 15 июля сообщил журналист Альфредо Педулла.

(сс) Doha Stadium Plus Qatar Джанлуиджи Буффон

«Завершу ли я карьеру в 55 лет? Приблизительно так и будет», — сказал 44-летний Буффон.

Он добавил, что достаточно долго думает о том, чем будет заниматься после завершения карьеры. По его словам, возможно, он не останется в футболе и попробует себя на новом поприще.

Напомним, Буффон выступал за «Парму» с 1995 по 2001 год, после чего перешёл в «Ювентус», в котором играл в 2001-2018 и 2019–2021 годах. Сезон 2018/19 он провёл во французском ПСЖ. Летом 2021 года он вернулся в «Парму».