Пермь, 15 июля 2022, 09:10 — REGNUM В Пермском крае антимонопольная служба возбудила административные дела из-за значительного роста цен на газобетонные блоки. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
Пермяки пожаловались на подорожание газобетонных блоков, которые используются для строительства жилых домов. Проанализировав ситуацию, УФАС установило, что в 2021 году на региональном рынке реализации газобетонных блоков доминирующее положение занимали АО «Специализированный застройщик ПЗСП» (Пермь) и АО «Пермтрансжелезобетон» (Краснокамск). Практически весь объём регионального спроса удовлетворяют местные производители.
Изучая динамику цен, специалисты пришли к выводу, что менее чем за год официальная отпускная цена газобетонных блоков обоих предприятий выросла почти вдвое. Доминирующие предприятия объяснили рост цен увеличением расходов на сырье и материалы, необходимых для изготовления газобетонных блоков.
Между тем в антимонопольной службе, проведя сравнительный анализ, заявили, что удорожание отпускных цен для потребителей значительно превышает не только рост затрат на сырье и материалы, но и рост полной расчетной себестоимости, включающей общепроизводственные, коммерческие расходы, а также декларируемое увеличение заработной платы работников предприятий. Кроме того, есть вопросы и к закладываемой в цену продукции нормы рентабельности.
В отношении производителей возбудили административные дела. Их рассмотрение назначено на 27 и 28 июля.