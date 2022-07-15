Пермь, , 09:10 — REGNUM В Пермском крае антимонопольная служба возбудила административные дела из-за значительного роста цен на газобетонные блоки. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Строительство дома

Пермяки пожаловались на подорожание газобетонных блоков, которые используются для строительства жилых домов. Проанализировав ситуацию, УФАС установило, что в 2021 году на региональном рынке реализации газобетонных блоков доминирующее положение занимали АО «Специализированный застройщик ПЗСП» (Пермь) и АО «Пермтрансжелезобетон» (Краснокамск). Практически весь объём регионального спроса удовлетворяют местные производители.

Изучая динамику цен, специалисты пришли к выводу, что менее чем за год официальная отпускная цена газобетонных блоков обоих предприятий выросла почти вдвое. Доминирующие предприятия объяснили рост цен увеличением расходов на сырье и материалы, необходимых для изготовления газобетонных блоков.

Между тем в антимонопольной службе, проведя сравнительный анализ, заявили, что удорожание отпускных цен для потребителей значительно превышает не только рост затрат на сырье и материалы, но и рост полной расчетной себестоимости, включающей общепроизводственные, коммерческие расходы, а также декларируемое увеличение заработной платы работников предприятий. Кроме того, есть вопросы и к закладываемой в цену продукции нормы рентабельности.

В отношении производителей возбудили административные дела. Их рассмотрение назначено на 27 и 28 июля.