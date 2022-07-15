Москва, 15 июля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Россия способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений в мире. Об этом 15 июля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

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«По теме продовольственной безопасности отметим, что как ответственный поставщик продовольствия Россия способна значительно увеличить экспорт соответствующих товаров и удобрений», — подчеркнул Вершинин в ходе выступления на политическом форуме высокого уровня Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

Он также добавил, что Россия направляет поставки в страны Африки, в регион Ближнего Востока, содействуя решению проблем голода, пишет ТАСС. Дипломат отметил, что на этом направлении Москва взаимодействует с секретариатом ООН.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия может увеличить поставки минеральных удобрений на мировые рынки. По его словам, «многие наши партнёры просят об увеличении поставок», в связи с чем «надо проговорить все детали, связанные с логистикой».

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