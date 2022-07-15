Кызылский район, Тыва, 15 июля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Туве полицейские организовали проверку по факту ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, авария произошла 11 июля на подъезде в селе Сесерлиг Кызылского района.

МВД Тувы Смертельное ДТП в Туве

По предварительным данным, 33-летний сельчанин, управляя мотоциклом «Урал» без номеров, столкнулся с автомобилем ВАЗ-21 102, за рулём которого находился 28-летний житель села Кара-Хаак.

В результате мотоциклиста доставили в больницу с многочисленными травмами. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в реанимационном отделения. Как отмечается, во время ДТП на нём не было мотоциклетной экипировки.

Кроме того, пострадали две женщины 29 и 40 лет — пассажирки мотоцикла и автомобиля соответственно. После осмотра врачами обеим назначено амбулаторное лечение.