* Bellingcat — запрещённая в России организация

Москва, , 09:04 — REGNUM Деятельность в России изданий Bellingcat (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и The Insider (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), а также чешского Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute) признана нежелательной Генеральной прокуратурой России. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) (Великобритания), Stichting Bellingcat (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) (Нидерланды), The Insider (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) (Латвия), «Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы» (CEELI Institute) (Чехия)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что деятельность названных организаций является угрозой основам конституционного строя и безопасности России.

Кроме того, уточняется, что информация о таком решении была направлена в Минюст РФ для того, чтобы указанные организации были внесены в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории нашей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временный поверенный в делах РФ в Оттаве Владимир Проскуряков заявил, что новые санкции Канады против России являются необоснованными и контрпродуктивными.