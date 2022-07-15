Каракас, 15 июля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес назвал бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона «сумасшедшим» после признания американского чиновника в том, что он участвовал в подготовке госпереворотов в других странах, включая поддержку неудачной попытки сместить президента Николаса Мадуро, передает агентство Reuters.

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Ранее на этой неделе Болтон заявил в интервью CNN, что помогал планировать государственные перевороты. Он не стал вдаваться в подробности, но упомянул Венесуэлу, где Соединенные Штаты поддержали неудачную попытку лидера оппозиции Хуана Гуайдо сместить президента Николаса Мадуро в 2019 году.

Родригес отреагировал на слова Болтона на заседании ассамблеи, заявив, что Соединенные Штаты разжигают беспорядки.

«Что было в голове у этого сумасшедшего Джона Болтона, так это то, что насилие активизируется, чтобы у них был повод для вторжения… военного вторжения в Венесуэлу», — сказал Родригес.