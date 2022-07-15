* Bellingcat — запрещённая в России организация

Москва, 15 июля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность изданий-иноагентов Bellingcat (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и The Insider (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом 15 июля пресс-служба надзорного ведомства.

(сс) Andreykor Здание Генеральной прокуратуры России

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) (Великобритания), Stichting Bellingcat (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) (Нидерланды), The Insider (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) (Латвия), «Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы» (CEELI Institute) (Чехия)», — говорится в заявлении ведомства.

В надзорном ведомстве пояснили, что деятельность организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

Генпрокуратура направила информацию о принятом решении в Минюст России.