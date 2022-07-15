Калуга, , 09:16 — REGNUM В личных подсобных хозяйствах в селе Льва Толстого Дзержинского района, а также в селе Козлово пригорода Калуги в результате проведенных лабораторных исследований проб патологического материала от трупов птицы были выявлены РНК вируса гриппа А (высокопатогенного гриппа птиц). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию комитета ветеринарии при правительстве Калужской области.

Комитет ветеринарии при правительстве Калужской области

Результаты эпизоотического расследования говорят о том, что причиной и вероятным источником возбудителя болезни стала больная или находящаяся в инкубационном периоде сельскохозяйственная птица, ввезенная из неблагополучного субъекта Российской Федерации и реализуемая на территории Калужской области. Специалистами государственной ветеринарной службы области проводятся экстренные ветеринарные мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию птичьего гриппа. Ветеринары совместно с представителями органов местного самоуправления в населённых пунктах Дзержинского района и Калуги проведены обходы с вручением владельцам птицепоголовья требований о предоставлении птицы для осмотра.

«Мы должны оперативно локализовать очаги заболевания», — заявил на заседании специальной противоэпизоотической комиссии 14 июля министр сельского хозяйства области Леонид Громов.

Между тем, сетевое издание «МК в Калуге» со ссылкой на информацию «Интерфакс», пишет, что «в карантинную зону одного из очагов попало расположенное в селе Льва Толстого АО «Продо птицефабрика Калужская». Что будет с птицами на птицефабрике, пока неизвестно».

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