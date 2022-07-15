Handelsblatt: в ЕС не могут выработать общий план на случай дефицита газа
Берлин, 15 июля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Страны Европейского союза до сих пор не смогли согласовать общий план действий на случай дефицита газа из-за санкций, отметил обозреватель немецкого издания Handelsblatt Кристоф Хэрварц.
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«Важно, чтобы члены Евросоюза сохранили солидарность. Если у них не получится этого, то некоторые страны, в том числе Германия, столкнутся с более серьёзными проблемами», — пишет он.
Хэрварц также добавил, что? несмотря на возможный дефицит энергоносителей, страны ЕС не спешат заключать соглашения о солидарности друг с другом и сейчас действуют по принципу «каждый сам за себя». Это чревато негативными последствиями в виде дефицита топлива, заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон допустил полное прекращение поставок российского газа.
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