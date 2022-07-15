Махачкала, 15 июля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В столице Дагестана произошла авария на водопроводной сети. Из-за внештатной ситуации 14 июля остались без воды два района — Кировский и Советский. В настоящее время ведутся работы по устранению аварийной ситуации.

Авария

«В связи с аварийной ситуацией по пр. Шамиля, 34 возникла необходимость в остановке водопроводных очистных сооружений. Без водоснабжения останется Кировский и Советский районы города. Просим жителей сделать необходимый запас воды», — сообщила пресс-служба компании «Махачкалаводоканал».

Аварийно-восстановительные работы велись в течение дня 14 июля. Информации о их завершении к утру 15 июля не поступало.