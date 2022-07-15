Джакарта, , 09:01 — REGNUM Министр иностранных дел Бангладеш посетит Индонезию с официальным визитом, чтобы отпраздновать 50-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает Antara.

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«Посольство Бангладеш в Джакарте сообщило, что министр иностранных дел Бангладеш, как ожидается, посетит Индонезию с официальным визитом 17–19 июля 2022 года», — говорится в пресс-релизе посольства Бангладеш в Джакарте.

Целью визита было празднование 50-летия установления дипломатических отношений между Бангладеш и Индонезией.

В ходе визита министр иностранных дел Бангладеш проведет переговоры с вице-президентом Индонезии, министром иностранных дел, министром торговли, министром промышленности и генеральным секретарем АСЕАН.

В ходе визита также состоится круглый стол под руководством исполнительного директора центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Бангладеш надеется, что визит еще больше укрепит двусторонние отношения с Индонезией.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии попросило индонезийских граждан, находящихся на Шри-Ланке, не участвовать в местных акциях протеста.

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