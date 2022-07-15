Якутск, 15 июля 2022, 16:01 — REGNUM Ремонт 28 участков дорог осуществляют в Якутском городском округе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Во время строительных и ремонтных работ особое внимание уделяется инженерным коммуникациям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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Работы проходят в рамках графика, на некоторых участках даже с опережением. Параллельно рабочие стабилизируют грунт, меняют бордюры, модернизируют инженерные коммуникации и систему ливнёвок. Ремонты намерены планируют завершить до октября 2022 года.
Экс-председатель исполкома Якутского городского Совета народных депутатов, заместитель председателя Высшего совета старейшин республики и почётный гражданин Якутска Юрий Коркин считает, что строительство качественных дорог очень важно для якутян и жителей Якутска, это вопрос номер один, особенно для столицы региона, так как этой инфраструктурой пользуется каждый горожанин.
Особое внимание он обратил на реконструкцию проспекта Ленина в Якутске. Для центральной улицы города очень важна модернизация инженерных коммуникаций.
Как сообщало ИА REGNUM, сроки реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в России будут продлены до 2030 года. Соответствующе распоряжение дал президент России Владимир Путин.